Мир 12 декабря 2022, 02:31 Воздушную тревогу объявили в Киеве и восьми областях Украины Власти Украины объявили воздушную тревогу в Киеве и ряде областей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Воздушная тревога заработала в Киеве, Киевской области, а также еще в семи областях Украины. Такие данные опубликованы в онлайн-карте воздушных тревог Минцифры страны.

Сирены включили в Житомирской, Винницкой, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях.

Реклама

Украинские власти каждый день объявляют о воздушной тревоге в том или ином регионе страны. В воскресенье, 11 декабря, воздушная тревога действовала в Черниговской, Сумской, Харьковской областях Украины.

Реклама

Ранее городской совет Одессы сообщил, что город и населенные пункты области лишились электричества. Этому способствовали повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Аварийные отключения электричества спровоцировали перебои с водоснабжением. Одесситов попросили иметь дома запас воды на случай аварийных отключений света.

Российские военные начали наносить удары высокоточным оружием по энергетической инфраструктуре Украины с 10 октября. Атаки стали ответом на террористический акт на Крымском мосту, который организовали спецслужбы Украины.