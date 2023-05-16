16 мая 2023, 23:24
Воздушную тревогу объявили в Киеве и половине областей Украины
Киевские власти объявили воздушную тревогу в городе. Об этом сообщили в местной администрации. Также сирены включили в половине областей Украины.
«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога», — сказано в публикации в Telegram-канале городской администрации.
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Согласно данным на официальном сайте для оповещения населения, громкоговорители включили в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Черниговской областях страны. Еще сирены заработали в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.
По информации украинского издания «Общественное», в Николаеве прогремели взрывы.
Ранее представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Для удара они использовали высокоточный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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