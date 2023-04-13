Важное 13 апреля 2023, 11:35 Воздушную тревогу объявили в Киеве и по всей стране Всеобщую воздушную тревогу объявили на всей Украине РИА «Новости»

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На Украине объявили всеобщую воздушную тревогу. Об этом сообщили в Telegram-канале оповещения.

Первой воздушную тревогу объявили в Киеве в 11:28. Затем об опасности предупредили жителей Полтавской, Черкасской, Житомирской, подконтрольной части Запорожской областей. К 11:31 сирена зазвучала в Винницкой и Одесской областях.

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«Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — заявили в Киевской горадминистрации.

Ранее в интернет попали засекреченные документы разведывательного управления Министерства обороны США, в которых специалисты допустили падение киевского режима, затягивание вооруженного конфликта и исключили проведение мирных переговоров в 2023 году. Американцы также подсчитали боевые потери украинской армии — от 124,5 до 131 тысячи военных, из которых не менее 15,5 тысячи погибли.