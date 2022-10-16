Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины | 360°

Все новости

Мир

16 октября 2022, 21:30

Байдену указали на ограниченность маневров в отношении с Саудовской Аравией

Мир

16 октября 2022, 21:26

Состояние украинской экономики сравнили с клинической смертью

Реклама

Мир

16 октября 2022, 20:37

Иран заявил об участии США в организации беспорядков в стране

Спецоперация

16 октября 2022, 20:19

Количество погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до трех человек

Происшествия

16 октября 2022, 20:11

После взрыва газа в доме в Подмосковье эвакуировали 40 человек

Происшествия

16 октября 2022, 20:03

Сообщения о погибших брянских мобилизованных в теракте под Белгородом опровергли

Общество

16 октября 2022, 19:56

Слова спецпредставителя ООН о виагре для армии России сочли извращенной фантазией

Спорт

16 октября 2022, 19:42

Россиянин Рублев победил на турнире АТР в Испании

Важное

16 октября 2022, 19:40

ВСУ готовят Запорожью судьбу Мариуполя

Мир

16 октября 2022, 08:34

Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины

Телеканал «Прямой»: в Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Читать 360tv в

В воскресенье утром в Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Сообщение об этом появилось в Telegram местного телеканала «Прямой».

Минувшей ночью в столице Украины тоже заявляли о срабатывании. Пресс-служба городской администрации попросила всех жителей срочно последовать в укрытия гражданской защиты. Через 30 минут тревогу отменили.

Реклама

Накануне днем воздушную тревогу объявляли в Киеве, Черниговской и Сумской областях.

Реклама

Ранее, 10 и 11 октября, ВС РФ нанесли массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины. Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ предупредил, что за следующими попытками Украины устроить теракты в российских регионах последуют еще более жесткие ответы.

Глава государства подчеркнул, что украинские власти поставили себя на одну ступень с международными террористическими формированиями.

Украина

1

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама