Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины | 360°

Мир 16 октября 2022, 08:34 Поделиться Telegram

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Viber Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины Телеканал «Прямой»: в Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу РИА Новости

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В воскресенье утром в Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Сообщение об этом появилось в Telegram местного телеканала «Прямой».

Минувшей ночью в столице Украины тоже заявляли о срабатывании. Пресс-служба городской администрации попросила всех жителей срочно последовать в укрытия гражданской защиты. Через 30 минут тревогу отменили.

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Накануне днем воздушную тревогу объявляли в Киеве, Черниговской и Сумской областях.

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Ранее, 10 и 11 октября, ВС РФ нанесли массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины. Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ предупредил, что за следующими попытками Украины устроить теракты в российских регионах последуют еще более жесткие ответы.

Глава государства подчеркнул, что украинские власти поставили себя на одну ступень с международными террористическими формированиями.

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