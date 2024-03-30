Мир 30 марта 2024, 12:40 Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины РИА «Новости»

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Воздушную тревогу объявили днем 30 марта в Киеве, сообщило местное агентство УНИАН. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, тревогу объявили также в восьми областях страны.

В частности, сигнал тревоги прозвучал в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Одесской областях.

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Ранее в субботу глава военной администрации Полтавской области Украины Филипп Пронин сообщил о прилете на инфраструктурный объект в регионе. Его тип и характер причиненных повреждений он не уточнил.

Также руководитель администрации подконтрольной националистам части Запорожской области Иван Федоров сообщал, что взрывы повредили объекты инфраструктуры. По его словам, минувшей ночью зафиксировали 440 ударов в девяти населенных пунктах региона.