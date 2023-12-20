Мир 20 декабря 2023, 17:00 Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины Сигналы воздушной тревоги зазвучали в Киеве и 10 областях Украины РИА «Новости»

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В столице Украины и нескольких областях страны включили сигналы воздушной тревоги. Данные распространил официальный ресурс по оповещению населения.

О вероятной атаке также предупредили жителей Винницкой и Днепропетровской областей. Воздушная тревога сработала на территории еще восьми украинских регионов — в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

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В ночь на 20 декабря в Харькове прогремело несколько взрывов. ПВО работала и в Киевской области, а на окраинах Киева звучали взрывы. Прогремели они и вечером 19 декабря в Черноморске и Одессе.