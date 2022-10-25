Воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области | 360°

25 октября 2022, 10:34
Воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области
Власти Киева сообщили о воздушной тревоге в городе
Воздушную тревогу объявили в Киеве. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале администрации города. Всех жителей призвали в срочном порядке пройти в укрытия.
Также сигнал тревоги прозвучал и в Киевской области, уточнило РИА «Новости».
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Накануне воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. Местные СМИ сообщали о возможном запуске ракет из акватории Каспийского моря. Жителей попросили находиться в укрытиях гражданской защиты.
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Президент Украины Владимир Зеленский 18 октября заявил, что в стране вследствие ракетных ударов разрушено 30% электростанций. Это вызвало массовые отключения электричества по всей стране, добавил он.
С 11 октября Украина перестала экспортировать электроэнергию в ЕС по причине выхода из строя ряда объектов инфраструктуры.
Минобороны России ранее сообщало, что ВС РФ наносят удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Президент РФ Владимир Путин 10 октября на заседании Совбеза предупредил украинские власти о жестких ответах на попытки диверсий на российской территории.
Украина
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