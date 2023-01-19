Важное 19 января 2023, 11:23 Воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области «Воздушная тревога»: воздушная тревога началась в Киеве и Киевской области Украины РИА «Новости»

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Сигналы воздушной тревоги раздались в Киеве и Киевской области утром 19 января. Об этом сообщил Telegram-канал «Воздушная тревога».

«Воздушная тревога в городе Киев», — сказано в сообщении.

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Она прозвучала в 10:14 по местному времени (11:14 — по московскому времени). Спустя минуту сигналы услышали и жители Киевской области. Известно, что воздушная тревога сейчас объявлена по всей Украине. Глава Львовской области Максим Козицкий предупредил об угрозе ракетного удара и призвал людей пройти в укрытия.

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Ранее утром сообщалось о воздушной тревоге в Одесской и Николаевской областях. СМИ писали о взрыве в Николаеве. Глава города Александр Сенкевич получил такую же информацию и от мирных жителей. Они заявили о двух взрывах и вспышке в небе.

Также в четверг появились сведения о том, что 10 бойцов спецподразделения ГУР Украины подорвались на мине. Вся группа погибла.