Важное 11 июня 2023, 17:20 Воздушную тревогу объявили в Киеве и других регионах Украины Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

В восточных областях Украины зазвучали сигналы воздушной тревоги, которые позже включили на всей территории страны. Жителям рекомендовали спуститься в укрытия. Данные представила онлайн-карта Министерства цифровой трансформации страны.

Первой в 17:00 загорелась красным Запорожская область, за ней, через две минуты — Донецкая, далее — Киевская. Первые сигналы предупреждения прозвучали в Киеве в 17:05. Затем, через семь минут после объявления тревоги, сирены включили по всей территории страны.

Реклама

Удары возмездия по украинской инфраструктуре российские бойцы начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, который организовали украинские спецслужбы.

Сирены включают практически каждый день. В четверг, 8 июня, воздушную тревогу объявили почти по всей Украине: в Ровненской, Волынской, Тернопольской и других областях.