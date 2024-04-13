Мир 13 апреля 2024, 16:39 Воздушную тревогу объявили в Киеве и большинстве областей Украины «Страна.ua»: воздушная тревога звучит в Киеве и большинстве областей Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Воздушную тревогу объявили на большей части территории Украины, в том числе в столице страны. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua», опубликовав карту.

Сигнал опасности прозвучал более чем в 10 областях Украины. На официальном ресурсе по оповещению населения информация о тревоге появилась к 15:00.

Реклама

Воздушную тревогу услышали в том числе жители Киевской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областей Украины.

Российские военнослужащие наносят удары высокоточным оружие по военным объектам Украины. Подпольщик Сергей Лебедев ранее сообщил об ударе по позициям ВСУ в Сумах. В Минобороны заявили о нанесении почти 50 ударов по энергетическим объектам Украины. В Харькове также ликвидировали группу боевиков украинского нацбата.