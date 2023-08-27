Мир 27 августа 2023, 03:59 Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины Unsplash

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Сигнал воздушной тревоги зазвучал в Киеве, Киевской области и большей части Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно сервису оповещения населения, сирена гудит в центральных, восточных и южных областях страны. Позже к ним присоединилось еще два региона — Житомирская и Винницкая области. В Днепропетровской области сохраняется угроза артобстрела.

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По данным онлайн-карты, сигнал тревоги во многих областях гудит около часа.

В 04:01 сирена загудела в западной части Украины, сирены гудят на всей территории страны.

Вечером 26 августа в подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремела серия взрывов. На этой же территории взрывы звучали в ночь с 25 на 26 августа. Об этом сообщали украинские СМИ, подробностей произошедшего не приводили.