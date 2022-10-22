Воздушную тревогу вновь объявили в Киеве | 360°

22 октября 2022, 07:49
Воздушную тревогу вновь объявили в Киеве
Администрация Киева объявила о воздушной тревоге утром 22 октября
Воздушную тревогу снова объявили в Киеве. Об этом информировал Telegram-канал администрации города.
«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — указано в сообщении, появившемся в 07:31.
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Воздушную тревогу в столице Украины уже объявляли около 01:30 и отменили через два часа.
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А утром аналогичные сообщения уже распространили в Харьковской, Черниговской, Полтавской, Сумской областях.
Предупреждения о воздушных атаках звучат в разных регионах Украины ежедневно. По информации Министерства обороны, российские вооруженные силы ежедневно совершают удары высокоточным оружием по украинским объектам энергетической инфраструктуры и военного управления. Судя по ежедневным отчетам оборонного ведомства, намеченные цели исправно достигаются.
На Украине повреждено уже 40% энергетической инфраструктуры. Власти страны призвали жителей снизить потребление электричества.
Украина
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