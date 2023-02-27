Мир 27 февраля 2023, 00:39 Воздушную тревогу объявили в Киеве РИА «Новости»

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Власти Киева и Киевской области объявили воздушную тревогу. О срабатывании систем оповещения населения свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры Украины.

Кроме этого, сирены сработали в Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Житомирской областях.

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В Telegram-канале «Политика страны» также сообщается, что в одном из столичных районов и в области были слышны взрывы. Очевидцы публикуют видео.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак и Киевская ОВА в своих аккаунтах также подтвердили, что в Киевской области произошли взрывы.

Ранее в Минобороны России рассказали о ходе спецоперации на Украине на Донецком направлении. За прошедшие сутки наша армия ликвидировала более ста украинских боевиков. Кроме этого, российские военные уничтожили три украинские боевые БМП, четыре пикапа, артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30, а также склад с боеприпасами.