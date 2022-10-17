Воздушную тревогу объявили в южных областях Украины | 360°

Важное 17 октября 2022, 08:21 Поделиться Telegram

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Viber Воздушную тревогу объявили в южных областях Украины «Украина.ру»: воздушную тревогу объявили в южных областях Украины

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Власти южных регионов Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщило издание «Украина.ру».

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В частности, воздушную тревогу уже второй раз за день объявили в Одессе. Об этом рассказали местные власти.

Ранее о тревоге в городе сообщалось около 03:00, однако спустя три часа ее отменили. Также известно о начале воздушной тревоги в Харьковской, Николаевской, Черкасской, Полтавской областях.

Утро 17 октября в Киеве также началось с воздушной тревоги, там прозвучали взрывы в Шевченковском районе, после этого начался пожар. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что столицу атаковали дроны-камикадзе. Очевидцы рассказали о клубах дыма над зданием национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Известно и о взрыве на объекте критической инфраструктуры в Роменском районе Сумской области. Ракетный удар был нанесен в 05:00.

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