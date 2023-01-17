Важное 17 января 2023, 09:10 Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Днепропетровской областях «Воздушная тревога»: воздушную тревогу объявили в Харьковской и Днепропетровской областях РИА «Новости»

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Сигналы воздушной тревоги раздались в Днепропетровской, Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской и Донецкой областей. Об этом сообщил Telegram-канал «Воздушная тревога».

«08:01 (09:01 по московскому времени — прим. ред.) повторная тревога в Днепропетровской области», — сказано в сообщении.

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В это же время сигналы также стали звучать и в Запорожской области, а через минуту — в Харьковской и Донецкой областях.

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Прошедшей ночью воздушная тревога началась в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.

Россия стал наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины в начале октября 2022 года после того, как на Крымском мосту произошел теракт. Российская сторона считает ответственным за него украинские спецслужбы.