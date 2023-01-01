Важное 01 января 2023, 15:46 Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Днепропетровской областях Украины

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Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Также оповещения прозвучали в подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.

По данным украинского Telegram-канала, информирующего о воздушных тревогах, в части Херсонской области сирены зазвучали в 14:25, в Харьковской области — в 14:30. Две минуты спустя это произошло на части территории ДНР, еще через минуту — в Днепропетровской и части Запорожской области.

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Украинский канал «Политика страны» информировал о прилетах по Херсону, подробностей пока нет.

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А сегодня ночью оповещения о воздушной тревоге сработали по всей Украине. В стране заявили о массированной ракетной атаке на объекты энергетической инфраструктуры. Минобороны России сообщило, что 31 декабря ВС нанесли высокоточный удар по объектам ОПК, задействованным в изготовлении ударных беспилотников, применяемых для совершения террористических атак против РФ. Удалось поразить стоянки хранения и места запуска беспилотников. Все намеченные цели достигнуты.

Целью ударов России служат украинские объекты военного управления и связанные с ними объекты энергетики.