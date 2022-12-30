30 декабря 2022, 09:41
Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Днепропетровской областях Украины
Оповещения о воздушной тревоге сработали в Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Также сирены звучат в подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики и Запорожской области, следует из данных обновляемой карты воздушных тревог.
В 09:26 по московскому времени тревогу объявили в Днепропетровской области и части Запорожской, а уже через минуту — в Харьковской области и части ДНР. При этом о новых взрывах или опасности ракетных ударов не сообщают ни главы администраций регионов, ни местные СМИ.
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Упоминается лишь о ночных атаках беспиотников на объекты энергетики. Около 04:00 воздушная тревога действовала в трех украинских областях.ВС России после теракта на Крымском мосту регулярно совершают высокоточные удары по объектам военного управления и связанным с ним объектам энергетической инфраструктуры Украины. Судя по докладам российского оборонного ведомства, всех намеченных целей удается достичь.
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Украина
Харьков
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