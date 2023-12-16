16 декабря 2023, 17:20
Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Днепропетровской областях
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Днепропетровской и Харьковской областях. Таковы данные карты воздушных тревог на 17:00.
Кроме того, оповещения звучат на подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики и Запорожской области.
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В ночь на 16 декабря, по данным местных СМИ, раздались взрывы в Киеве и Киевской области. Воздушную тревогу объявляли примерно в 10 регионах, среди которых Черкасская, Черниговская, Житомирская, Харьковская области. Ночные взрывы слышали также в Днепропетровской области. После этого стало известно, что в складском помещении произошел пожар. Спасателям удалось быстро справиться с огнем.
Ранее, 14 декабря, воздушную тревогу трижды за день объявили по всей территории Украины. Сообщалось о масштабном ракетном ударе. Ракеты летели, в частности, в сторону Киева.
Украина
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