Важное 04 мая 2023, 11:25 Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской областях Украины Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской и еще двух областях Украины Freepik

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Сигналы воздушной тревоги раздались в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Об этом говорят данные карты воздушной тревоги страны.

Воздушная тревога началась в этих регионах в 11:16 и 11:17.

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«Сумский район (Сумщина) — взрывы, обстрел приграничных территорий», — сказано в сообщении.

Также появилась информация о взрывах в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области, в частности в Херсоне, а также на находящейся под контролем Украины части Запорожской области. Кроме того, в 11:34 объявили об угрозе артобстрела Никопольской территориальной общины.

Утром 4 мая стало известно о взрывах, которые прогремели в Киеве и Одессе прошедшей ночью. Известно, что в Одесской области в это время объявили воздушную тревогу. Киевские власти заявили, что интенсивность ударов по украинской столице в ночь на четверг оказалась самой высокой с начала 2023 года.