16 ноября 2022, 10:47
Воздушную тревогу объявили в Харькове
СМИ Харькова: в городе объявлена воздушная тревога
В Харькове раздались звуки воздушной тревоги. Об этом сообщили в местных Telegram-каналах.
В частности, о прозвучавшем в городе сигнале тревоги сообщили в паблике «Труха Харьков». Однако подробной информации о ситуации в населенном пункте пока нет.
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Воздушную тревогу в Харькове объявляли и днем ранее, 15 ноября. Чуть позже стало известно о прилетах снарядов по городу. По словам мэра города Игоря Терехова, часть ударов пришлась на критическую инфраструктуру.
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«Из-за повреждений объекта есть проблемы с энергоснабжением», — написал он.
Также глава города подтвердил факт остановки движения поездов местного метрополитена. Ранее об этом сообщали на сайте РИА «ФАН».
Терехов заверил горожан, что сотрудники энергетических и коммунальных служб постараются побыстрее восстановить нормальное состояние города.
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