27 ноября 2022, 04:17
Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины
Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Запорожской областях
Воздушная тревога действует на территории Днепропетровской области, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области. Соответствующие данные привел сервис по оповещению Министерства цифровой трансформации страны.
Как сообщило украинское издании «Зеркало недели», взрывы были слышны в городе Запорожье.
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Очередную воздушную тревогу объявили в восточных и центральных областях Украины 26 ноября. По данным онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны, сирены включали в Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожья.
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Накануне в Днепропетровске прогремели взрывы, в связи с эти была объявлена воздушная тревога. Мэр города Борис Филатов сообщил об отключении нескольких электроподстанций, отметив, что инфраструктура и коммуникации не пострадали.
В Киеве по-прежнему остаются без электричества около 130 тысяч жителей. После того как энергоснабжение смогут восстановить, в столице Украины будут вновь практиковать почасовые отключения. Власти Украины ввели их для экономии энергии.
Украина
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