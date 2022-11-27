Мир 27 ноября 2022, 04:17 Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Запорожской областях РИА «Новости»

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Воздушная тревога действует на территории Днепропетровской области, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области. Соответствующие данные привел сервис по оповещению Министерства цифровой трансформации страны.

Как сообщило украинское издании «Зеркало недели», взрывы были слышны в городе Запорожье.

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Очередную воздушную тревогу объявили в восточных и центральных областях Украины 26 ноября. По данным онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны, сирены включали в Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожья.

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Накануне в Днепропетровске прогремели взрывы, в связи с эти была объявлена воздушная тревога. Мэр города Борис Филатов сообщил об отключении нескольких электроподстанций, отметив, что инфраструктура и коммуникации не пострадали.

В Киеве по-прежнему остаются без электричества около 130 тысяч жителей. После того как энергоснабжение смогут восстановить, в столице Украины будут вновь практиковать почасовые отключения. Власти Украины ввели их для экономии энергии.