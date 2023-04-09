Важное 09 апреля 2023, 11:54 Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины Воздушную тревогу объявили в Сумской и Черниговской областях Украины Unsplash

Читать 360tv в

Воздушную тревогу объявили в Черниговской и Сумской областях Украины. В Черниговской области сирены зазвучали в 11:49, в Сумской — на минуту позже.

В СМИ ничего не говорится о причинах такой меры.

Реклама

Ранее, в 09:47, тревогу объявили в подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики, в 11:06 сирены прекратили звучать. Также в 09:55 сирены завыли на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, в 10:56 объявили отбой тревоги.

Накануне воздушная тревога звучала в нескольких восточных регионах Украины: в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Вскоре оповещения также прекратились. О повреждениях инфраструктуры ничего не сообщалось.

UPD