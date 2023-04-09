09 апреля 2023, 11:54
Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины
Воздушную тревогу объявили в Сумской и Черниговской областях Украины
Воздушную тревогу объявили в Черниговской и Сумской областях Украины. В Черниговской области сирены зазвучали в 11:49, в Сумской — на минуту позже.
В СМИ ничего не говорится о причинах такой меры.
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Ранее, в 09:47, тревогу объявили в подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики, в 11:06 сирены прекратили звучать. Также в 09:55 сирены завыли на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, в 10:56 объявили отбой тревоги.
Накануне воздушная тревога звучала в нескольких восточных регионах Украины: в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Вскоре оповещения также прекратились. О повреждениях инфраструктуры ничего не сообщалось.Вооруженные силы России периодически наносят высокоточные удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. Все намеченные цели достигаются.UPD: в 12:18 тревогу в обоих регионах отменили.
Украина
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