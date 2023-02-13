Мир 13 февраля 2023, 06:45 Воздушную тревогу объявили в двух регионах на востоке Украины Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Полтавской областях Украины РИА «Новости»

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В Харьковской и Полтавской областях Украины утром 13 февраля объявили воздушную тревогу. Такую информацию опубликовали в Telegram-канале оповещения.

Сирена зазвучала в этих регионах одновременно в 06:33. Власти призвали жителей Харьковской и Полтавской областей не игнорировать предупреждение и спуститься в укрытия. Городской глава Полтавы Александр Мамай объявил об угрозе ракетного удара, а руководитель Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин сообщил об опасности на территории всего региона.

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Ночью с 12 на 13 февраля украинские СМИ рассказали о взрыве в Днепропетровске. Очевидцы рассказали журналистам о громких звуках, глава администрации соседней Николаевской области Виталий Ким — о пролете ударных беспилотников.

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На Украине испытали новый дрон-камикадзе с реактивным стартом, рассказал руководитель конструкторского бюро NAURocket Сергей Пипко. Особенность аппарата в том, что ему не нужна взлетно-посадочная полоса — он трогается с места при помощи ракетного ускорителя, а в небе летит благодаря обычному поршневому двигателю с толкающим винтом.