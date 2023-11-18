18 ноября 2023, 13:19
Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины
Сирены тревоги включили в Сумской и Черниговской областях Украины
Сирены воздушной тревоги 18 ноября включили в Сумской и Черниговской областях Украины. По данным информационного сервиса по уведомлению населения, воздушную тревогу сначала объявили в Черниговской области.
Сигнал сработал в 11:29 (в 12:29 по московскому времени), а через минуту тревога началась в Сумской области. В Telegram-канале украинского издания «Зеркало недели» писали, что утром в Чернигове жители слышали взрывы.
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Утром 18 ноября воздушную тревогу объявляли в Киеве, Сумской, Черниговской, Киевской и еще нескольких областях Украины. Киевская администрация сообщала о работе систем ПВО. Жителям советовали спрятаться в укрытии.
Накануне, 17 ноября, серия взрывов прогремела в Одесской области. Система противовоздушной обороны пыталась сбить беспилотники. Сработали сигналы тревоги.
Взрывы
Украина
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