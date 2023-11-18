Мир 18 ноября 2023, 13:19 Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины Сирены тревоги включили в Сумской и Черниговской областях Украины Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency

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Сирены воздушной тревоги 18 ноября включили в Сумской и Черниговской областях Украины. По данным информационного сервиса по уведомлению населения, воздушную тревогу сначала объявили в Черниговской области.

Сигнал сработал в 11:29 (в 12:29 по московскому времени), а через минуту тревога началась в Сумской области. В Telegram-канале украинского издания «Зеркало недели» писали, что утром в Чернигове жители слышали взрывы.

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Утром 18 ноября воздушную тревогу объявляли в Киеве, Сумской, Черниговской, Киевской и еще нескольких областях Украины. Киевская администрация сообщала о работе систем ПВО. Жителям советовали спрятаться в укрытии.

Накануне, 17 ноября, серия взрывов прогремела в Одесской области. Система противовоздушной обороны пыталась сбить беспилотники. Сработали сигналы тревоги.