Мир 03 декабря 2022, 12:59 Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины Власти двух регионов Украины объявили воздушную тревогу Unsplash

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В двух регионах Украины объявили воздушную тревогу. Такие данные появились на официальном сайте для оповещения граждан страны.

Тревогу объявили в нескольких районах Сумской и Днепропетровской области. Также — в Харьковской.

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Днем ранее взрывы прозвучали в Днепре. Местные СМИ выкладывали фото и видео прилетов от местных жителей.

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Минобороны России сообщило об 11 сдавшихся в плен украинцах за сутки. Еще были уничтожены две боевые бронированные машины, два пикапа и два танка.

Ведомство сообщило, что Воздушно-космические силы России успешно выполнили пуск новой противоракеты системы противоракетной обороны на полигоне в Казахстане. Система ПРО предназначена для защиты от ударов со стороны вражеских ВКС.

Также российские войска отразили контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении. Националисты были отброшены на исходные позиции. Была еще неудачная попытка нападения ВСУ на Кузеновку в ЛНР. Войска России нанесли упреждающий удар и отбросили обратно силы Украины.