Мир 17 марта 2024, 07:14 Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины Воздушную тревогу объявили в Сумской и Харьковской областях Украины РИА «Новости»

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Сирена воздушной тревоги сработала в Харьковской и Сумской областях Украины утром в воскресенье, 17 марта. Об это свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог.

По предварительным данным, в 06:10 сигнал тревоги объявили в Харьковской области, а спустя одну минуту сирены зазвучали в Сумской области.

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О разрушениях и последствиях ударов власти этих регионов соседней страны пока что не сообщали.

Российские военные начали наносить удары по военной инфраструктуре Украины с октября 2022 года в ответ на террористический акт на Крымском мосту. ВКС России бьют на объект связи, военного управления, оборонной промышленности и энергетики.

Днем в пятницу, 15 марта, воздушная тревога зазвучала по всей территории Украины. Сначала ее объявили в Киеве, но потом этот режим распространился по всем областям страны.