Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской и других областях Украины | 360°

Важное 26 октября 2022, 08:24 Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской и других областях Украины «Украина.ру»: Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской и других областях РИА "Новости"

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Утром 26 октября воздушную тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, а также в подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом сообщил ресурс «Украина.ру».

«Внимание! Воздушная тревога — область! Ракетная опасность», — написал в своем Telegram губернатор Полтавской области Дмитрий Лунин.

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Также власти сообщили о воздушной тревоге в Киеве, Одессе и Николаевской области, написало РИА «Новости».

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Воздушная тревога раздается на Украине регулярно с 10 октября. ВС России наносит удары по критической инфрастуктуре страны. В некоторых регионах проходят веерные отключения электроэнергии во избежание аварий. В частности, это касается Киева. Людей попросили экономить электричество.

Ранее генеральный директор Raytheon Technologies Грег Хайес заявил о том, что две установки системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS разворачивают на Украине.