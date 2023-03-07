Важное 07 марта 2023, 11:35 Воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины Unsplash

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По всей Украине зазвучали сирены воздушной тревоги. В последнюю очередь, в 11:35, это произошло в Кировоградской области.

В 10:45 по московскому времени оповещения сработали в Полтавской области, затем — в Черниговской и Сумской областях. Через несколько минут объявили отбой тревоги. Однако в 11:31 оповещения возобновились: вначале в Винницкой области, затем — в Киеве, Одесской области, а в течение нескольких минут — на всех остальных территориях. Кроме того, тревога действует на находящихся под контролем Украины территориях Херсонской и Запорожской областей и Донецкой Народной Республики.

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По данным украинского издания УНИАН, тревога «связана с активностью носителей „Кинжалов“ МиГ-31К». Жителей попросили проследовать в укрытия и следить за дальнейшими уведомлениями. Официальных данных о причинах воздушной тревоги на всей территории страны пока нет.

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