29 июня 2023, 07:41
Воздушную тревогу объявили в четырех украинских областях
Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях
Сигналы воздушной тревоги раздались утром 29 июня в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях Украины. Об этом говорят данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.
Сирены в 06:56 прозвучали в Полтавской и Днепропетрвоской областях, спустя две минуты — в Харьковской и Сумской областях. Ночью воздушную тревогу также объявляли.
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Она звучала в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской Сумской областях. Также ее слышали в подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской области и Донецкой Народной Республике (ДНР).
Ранее «Военкоры Русской весны» заявляли о нанесении ударов в Запорожской и Харьковской областях по украинским военным объектам. Член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов рассказал о серии взрывов в городе Запорожье.
Украина
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