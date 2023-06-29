Мир 29 июня 2023, 07:41 Воздушную тревогу объявили в четырех украинских областях Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях Unsplash

Читать 360tv в

Сигналы воздушной тревоги раздались утром 29 июня в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях Украины. Об этом говорят данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сирены в 06:56 прозвучали в Полтавской и Днепропетрвоской областях, спустя две минуты — в Харьковской и Сумской областях. Ночью воздушную тревогу также объявляли.

Реклама

Она звучала в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской Сумской областях. Также ее слышали в подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской области и Донецкой Народной Республике (ДНР).

Ранее «Военкоры Русской весны» заявляли о нанесении ударов в Запорожской и Харьковской областях по украинским военным объектам. Член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов рассказал о серии взрывов в городе Запорожье.