Мир 14 мая 2023, 09:02 Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины Власти Украины объявили воздушную тревогу в четырех областях страны РИА «Новости»

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Сирены воздушной тревоги прозвучали в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Жителей указанных регионов попросили сохранять спокойствие и спуститься в укрытия.

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Ночью воздушную тревогу объявляли во всех регионах страны, сообщалось о взрывах в Тернопольской и Сумкой областях.

Кроме того, стало известно о повреждении объекта транспортной инфраструктуры в Харькове, а также транспортного предприятия в Днепропетровской области.

Днем 13 мая стало известно, что за 24 часа на Украине повреждения получили как минимум 175 объектов критической инфраструктуры.