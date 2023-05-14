14 мая 2023, 09:02
Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины
Власти Украины объявили воздушную тревогу в четырех областях страны
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Жителей указанных регионов попросили сохранять спокойствие и спуститься в укрытия.
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Ночью воздушную тревогу объявляли во всех регионах страны, сообщалось о взрывах в Тернопольской и Сумкой областях.
Кроме того, стало известно о повреждении объекта транспортной инфраструктуры в Харькове, а также транспортного предприятия в Днепропетровской области.
Днем 13 мая стало известно, что за 24 часа на Украине повреждения получили как минимум 175 объектов критической инфраструктуры.
Украина
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