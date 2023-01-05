Мир 05 января 2023, 11:12 Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины Власти Украины объявили воздушную тревогу в четырех регионах страны РИА «Новости»

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Сирены воздушной тревоги зазвучали в Харьковской, Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального портала по оповещению населения.

Местных жителей попросили пройти в убежища и находиться там до того, как угроза удара с воздуха уйдет.

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Украинские власти объявляют воздушную тревогу практически ежедневно. В среду, 4 января, сирены тревоги звучали по всей территории страны, сообщало ИА Nation News.

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Российские вооруженные силы с октября наносят удары по объектам военного управления и критической инфраструктуре высокоточными снарядами. Министерство обороны неоднократно подчеркивало, что гражданские объекты и мирное население соседней страны остаются вне угрозы.

При этом украинские силовики обвинил двух высокопоставленных командиров ВС РФ в нанесении ударов по критической инфраструктуре. Согласно законодательству Украины, максимальной санкцией за подобное преступление может стать пожизненное лишение свободы.