Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины | 360°

Мир 08 ноября 2022, 00:21 Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины РИА "Новости"

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Власти четырех украинских регионов объявили воздушную тревогу. Сирены включили в Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры Украины.

Согласно информации ведомства, помимо этих четырех регионов воздушную тревогу также услышали жители подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

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Воздушная тревога звучала в разных частях Украины в течение всего понедельника, 7 ноября. Рано утром оповещение включили в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях. После этого о ракетных обстрелах предупредили жителей Одесской области. Днем воздушную тревогу объявили еще в Николаевской, Запорожской и Винницкой областях.

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Российские военные наносят точные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Также они атакуют военные объекты страны. Власти Украины с 20 октября ввели режим экономии электроэнергии. В некоторых населенных пунктах проходят веерные отключения электричества.