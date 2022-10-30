Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины | 360°

Мир 30 октября 2022, 01:14 Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины Власти Украины сообщили о воздушной тревоге в четырех регионах страны РИА "Новости"

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Воздушную тревогу объявили в некоторых регионах Украины. Об этом сообщили онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны, написало РИА «Новости».

Сейчас воздушную тревогу объявили власти Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Сумской областей. Предупреждение также звучало в Полтавской области, но ее уже отменили.

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Российские военные начали наносить удары по военным объектам и объектам энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября. Президент России Владимир Путин обратился к украинским властями с предупреждением о том, что на любые попытки диверсий и терактов на территории страны Киеву придется столкнуться с жесткими ответами.

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Ранее заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что центральные районы Украины вынужденно переходят на жесткие ограничения по потреблению электроэнергии. В этих областях страны оборудование получило серьезные повреждения в ночь на 27 октября. Энергетики вынуждены пойти наиболее жесткие ограничения, чтобы исключить полное обесточивание.