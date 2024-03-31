31 марта 2024, 07:45
Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в четырех регионах Украины — Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях. Это подтверждается данными онлайн-карты Минцифры страны.
Воздушную тревогу в названных областях объявили в промежутке между 07:02 и 07:05 московского времени.
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Российские военнослужащие наносят удары по военным объектам Украины, в том числе аэродромной инфраструктуре, складам, скоплению живой силы ВСУ. Под натиском ВС России украинские солдаты вынуждены оставлять свои позиции.
Ранее российская артиллерия и расчеты ударных дронов накрыли огнем опорные пункты ВСУ на Донецком направлении. Пресс-служба Минобороны показала видео.
Украина
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