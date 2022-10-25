Воздушную тревогу объявили в Черкасской и Кировоградской областях Украины | 360°

Важное 25 октября 2022, 11:44 Воздушную тревогу объявили в Черкасской и Кировоградской областях Украины «Украина.ру»: воздушную тревогу объявили в Черкасской и Кировоградской областях РИА "Новости"

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Утром 25 октября воздушная тревога начала действовать в Кировоградской и Черкасской областях Украины. Об этом сообщил ресурс «Украина.ру».

Также сообщается о воздушной тревоге в Черниговской области.

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«[В] 11:29 повторная тревога в Черниговской области! Направляйтесь в укрытия», — написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Чаус.

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Тем временем в Киев прибыл президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Это его первая поездка на Украину с начала спецоперации. Несколько раз она по разным причинам откладывалась.

Его коллега, канцлер Германии Олаф Шольц, выступил с заявлением о предоставлении в кратчайшие сроки Украине еще трех систем IRIS-T. Об этом написал RT.

Воздушная тревога регулярно звучит на Украине с 10 октября. ВС России наносит удары по объектам украинской инфраструктуры. На такой шаг российские власти пошли после взрыва на Крымском мосту. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом. ФСБ заявила, что его подготовили украинские спецслужбы.