Мир 21 июля 2023, 11:37 Воздушную тревогу объявили в большинстве регионов Украины Воздушную тревогу объявили в Центральной и Восточной Украине РИА «Новости»

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Власти большинства регионов в центре и на востоке Украины объявили воздушную тревогу. Сирена зазвучала в Черниговской, Одесской, Харьковской, Житомирской, Киевской и других областях, сообщил Telegram-канал оповещения.

Воздушную тревогу начали объявлять в 10:23. Сначала система предупреждения сработала в Черниговской, Сумской, Киевской, Черкасской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской областях и ДНР, затем — в Херсонской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Житомирской и Винницкой областях. Угроза миновала только запад страны — Волынскую, Закарпатскую, Ровненскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области.

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Сайт «Страна.ua» сообщил о раздавшихся в Одесской области звуках взрывов. Воздушные силы Украины подтвердили, что на регион направили сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс».

Этими снарядами успешно поражали цели в Одессе, сообщил «Царьград». Украинская армия признала, что ее ПВО не смогла перехватить ракеты «Оникс».