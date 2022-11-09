Воздушную тревогу объявили в большинстве областей Украины | 360°

Мир 09 ноября 2022, 00:19 Воздушную тревогу объявили в большинстве областей Украины Ресурс «Карта воздушных тревог»: воздушную тревогу объявили в большинстве областей Украины РИА «Новости»

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Воздушную тревогу объявили во вторник вечером в Киеве и в большинстве областей Украины. Об этом свидетельствуют данные украинского сервиса «Карта воздушных тревог».

Сирены звучат в восточной, центральной и южной частях страны: в Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Винницкой и Харьковской областях. Также тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях.

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Власти четырех украинских регионов ранее сообщили о воздушной тревоге в Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях. По данным Минцифры Украины, воздушную тревогу также слышали жители подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

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Российские военные продолжают наносить точечные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Также под удары попадают военные объекты страны. Украинские власти 20 октября ввели режим экономии электроэнергии.