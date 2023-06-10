Мир 10 июня 2023, 03:03 Воздушную тревогу объявили в 7 областях Украины — СМИ «Зеркало недели»: сигналы воздушной тревоги раздались в 7 областях Украины РИА «Новости»

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Серия новых взрывов прогремела в Одессе. Также взрывы слышали в Днепропетровской и Харьковской областях. Воздушная тревога работает в семи областях Украины, сообщило местное издание «Зеркало недели».

По данным официального ресурса для оповещения населения, по состоянию на 02:15 по московскому времени воздушная тревога сработала в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также в контролируемых Киевом районах ДНР и Запорожской области.

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Несколько взрывов прогремели в Одессе в ночь на субботу, 9 июня. Согласно данным украинского издания «Страна.ua», в городе работала система противовоздушной обороны. В одном из городских районов в результате ударов выбило окна.

Серию взрывов зафиксировали в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил член военно-гражданской администрации области Владимир Рогов. По данным официального ресурса для оповещения населения страны, сигнал тревоги включали в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях.