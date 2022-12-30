Важное 30 декабря 2022, 12:53 Воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины Unsplash

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Оповещения о воздушной тревоге сейчас работают во всех регионах Украины. Также сирены включили на подконтрольных Украине территориях Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Вначале тревогу объявили в 12 регионах, среди которых Киевская, Харьковская, Черниговская, Днепропетровская, Черкасская, Сумская, Одесская области. За пару часов до этого оповещения действовали всего в трех украинских регионах.

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Ночью беспилотники атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Киевской области. Взрывы раздались и в подконтрольном Украине Запорожье.

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А за прошедшие сутки по объектам энергетики на Украине нанесли массированный удар. Взрывы звучали в Киевской, Харьковской, Одесской, Полтавской, Днепропетровской и других областях. В некоторых регионах срабатывала система противовоздушной обороны. В Одессе начались экстренные отключения света, приостановили работу трамваев и троллейбусов.