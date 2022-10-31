Воздушную тревогу объявили в 12 областях Украины | 360°

Мир 31 октября 2022, 03:00 Воздушную тревогу объявили в 12 областях Украины ТАСС: воздушную тревогу объявили в 12 областях Украины Unsplash

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Воздушную тревогу объявили в Киеве и 12 областях Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению.

В ночь на понедельник, 31 октября, сирену включили в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях страны. Также воздушную тревогу услышали жители Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и подконтрольной украинским властям части Запорожской области.

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Оповещение населения включали и в ночь на воскресенье, 30 октября. Тогда сирена работала в четырех регионах страны. Жителей областей просили пройти в ближайшее укрытие.

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В середине октября российские военные начали проводить массовые обстрелы объектов энергетической инфраструктуры Украины. Президент России Владимир Путин предупредил руководство страны, что любые попытки терактов с их стороны приведут к жестким ответам.

Украинские военные не прекращают обстреливать российские территории. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате атаки повредилась линия электропередач в селе Никольское. Без света остались две улицы.