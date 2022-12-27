Важное 27 декабря 2022, 15:46 Воздушную тревогу объявили по всей Украине Unsplash

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На всей территории Украины действует оповещение о воздушной тревоге. Судя по карте воздушных тревог страны, сирены также сработали на подконтрольных Украине территориях Херсонской и Запорожской областей и Донецкой Народной Республики. В последнюю очередь тревогу объявили в Харьковской области.

По информации украинского издания УНИАН, в небе якобы заметили истребители и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Ил-76 А-50У «Сергей Атаянц».

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Утром оповещения о воздушной тревоге сработали в шести регионах страны и на подконтрольной Украине территории Донецкой Народной Республики и Запорожской области. На тот момент украинские СМИ со ссылкой на очевидцев также сообщали о взрывах в Херсонской области. В Харьковской области сработали системы противовоздушной обороны.

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Около 15:00 воздушную тревогу объявили в Черкасской, Полтавской, Хмельницкой, Киевской областях, за ними последовали и другие регионы. Жителей попросили по возможности оставаться в укрытиях.