Мир 08 июня 2023, 20:18 Воздушную тревогу объявили почти по всей Украине Власти Украины объявили воздушную тревогу почти на всей территории страны РИА «Новости»

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На Украине зазвучали сигналы воздушной тревоги. Почти во всех регионах страны разослали рекомендации спуститься в укрытия. Такими данными поделилась онлайн-карта министерства цифровой трансформации страны.

Воздушная тревога прозвучала в Ровненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франсковской, Николаевской и Одесской областях.

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Также сирены включили в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой Народной Республики.

Представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов ранее сообщил о взрыве в городе Запорожье. По его словам, сразу после взрыва заработала сирена воздушной тревоги. Других подробностей происшествия Рогов не приводил.

Утром 8 июня серию взрывов зафиксировали в Луганске. По данным подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, украинские боевики ударили из ракет. Обстрелы пришлись на промышленную зону, после этого в районе завода Октябрьской революции произошло задымление.