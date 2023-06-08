08 июня 2023, 20:18
Воздушную тревогу объявили почти по всей Украине
Власти Украины объявили воздушную тревогу почти на всей территории страны
На Украине зазвучали сигналы воздушной тревоги. Почти во всех регионах страны разослали рекомендации спуститься в укрытия. Такими данными поделилась онлайн-карта министерства цифровой трансформации страны.
Воздушная тревога прозвучала в Ровненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франсковской, Николаевской и Одесской областях.
Реклама
Также сирены включили в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой Народной Республики.
Представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов ранее сообщил о взрыве в городе Запорожье. По его словам, сразу после взрыва заработала сирена воздушной тревоги. Других подробностей происшествия Рогов не приводил.
Утром 8 июня серию взрывов зафиксировали в Луганске. По данным подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, украинские боевики ударили из ракет. Обстрелы пришлись на промышленную зону, после этого в районе завода Октябрьской революции произошло задымление.
Украина
Реклама
Реклама