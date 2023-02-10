Важное 10 февраля 2023, 09:30 Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины Unsplash

Читать 360tv в

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В последнюю очередь сирены заработали в Одесской и Сумской областях.

Кроме того, оповещения действуют на подконтрольной Украине части Херсонской и Запорожской областей и Донецкой Народной Республики.

Реклама

Глава Одесской областной госадминистрации Максим Марченко в Telegram-канале предупредил о пуске ракет по территории Украины и сообщил, что «тревога будет продолжительной». Он попросил жителей не игнорировать оповещения. Начальник администрации Николаевской области Виталий Ким отметил, что в регионе ждут «до 20 ракет», но пока их не видно.

Реклама

Ранее в администрации Харьковской области сообщили о 10 взрывах в регионе, повреждены объекты критической инфраструктуры.

Перед этим украинский Telegram-канал «Политика Страны» сообщил, что в воздухе якобы заметили стратегические бомбардировщики Ту-95, которые могут нести на борту крылатые ракеты. О высокой угрозе ракетного удара предупредил глава военной администрации Киева Сергей Попко.