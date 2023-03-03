Важное 03 марта 2023, 10:14 Воздушную тревогу объявили по всей Украине Сигналы воздушной тревоги раздались на всей территории Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Утром 3 марта воздушная тревога раздалась на всей территории Украины.Об этом свидетельствуют данные официального сайта по оповещению.

По данным Telegram-канала «Воздушная тревога», сирены раздались в 09:08 по местному времени (10:08 по московскому времени) в Киеве. Затем сигналы тревоги последовали и в других регионах страны.

Реклама

«Сохраняйте спокойствие! Во время воздушной тревоги направляйтесь к укрытию!» — сказано в сообщении киевской администрации в Telegram.

Власти предупредили, что в северной части города жители могут услышать громкие звуки взрывов. Людей призвали не бояться, так как там проводят работы саперы.

Ранее стало известно об обстрелах ВСУ Донецка. Прошедшей ночью украинские военные выпустили из систем залпового огня HIMARS по городу пять ракет, а утром — еще три. Об этом сообщило представительства ДНР в СЦКК.