Важное 22 февраля 2023, 10:10 Воздушную тревогу объявили по всей Украине Всеобщую воздушную тревогу объявили на Украине Unsplash

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Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Сирена зазвучала, в том числе, на контролируемых киевским режимом территориях ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Такую информацию опубликовали в Telegram-канале оповещения.

В 09:04 воздушную тревогу объявили в Винницкой области, затем в Днепропетровской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской и других областях. Последними об опасности узнали жители Сумской области. Киевская городская государственная администрация посоветовала всем срочно пройти в укрытия гражданской защиты.

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Сайт «Страна.ua» рассказал, что из Белоруссии вылетел самолет радиолокационного обнаружения. Telegram-канал «Труха Киев» заявил, что в воздух поднялся МиГ.

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Ночью 22 февраля система противовоздушной обороны сбила над Мариуполем два беспилотника. Из-за этого жители некоторых районов услышали громкие звуки.