16 февраля 2023, 13:22
Воздушную тревогу объявили по всей Украине
Ресурс по оповещению: на всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Такая информация появилась в официальном ресурсе по оповещению.
Минувшей ночью сигналы воздушной тревоги также звучали на всей территории республики. Утром 16 февраля глава офиса президента страны Андрей Ермак сообщил о попаданиях на севере и западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.
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Никаких подробностей он не привел. Но успел обвинить Россию в использовании так называемых фальшцелей. Помимо этого, по его словам, ВС РФ сменили тактику и стали активно вести разведку.
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Во Львовской области местные власти сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры. В городе Запорожье также звучали взрывы — данные представил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его информации, прозвучало не менее шести взрывов.
Украина
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