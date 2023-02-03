Важное 03 февраля 2023, 11:37 Воздушную тревогу объявили по всей Украине Воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины РИА «Новости»

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Жителей всех регионов Украины предупредили о воздушной тревоге. Об этом сообщил Telegram-канал оповещения.

Информация о возможных ударах с воздуха стала появляться с 10:30, постепенно по всей территории Украины ввели особый режим. Воздушную тревогу объявили в том числе в подконтрольных киевскому режиму частях Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областях. Власти попросили жителей спуститься с укрытия до новых указаний.

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Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики рассказало о пролете истребителя МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

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Утром 3 февраля над Брянской областью сбили четыре ракеты. Губернатор Александр Богомаз заявил, что их выпустили украинские националисты. Никто не пострадал. Еще одну атаку устроили 31 января. Тогда пострадали электросети, жилые дома, здание магазина и памятник.