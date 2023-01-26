Важное 26 января 2023, 09:20 Воздушную тревогу объявили по всей Украине

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Оповещения о воздушной тревоге сейчас действуют во всех регионах Украины. Вся территория обозначена красным на карте воздушных тревог. Также сирены работают на небольшой территории ДНР, Херсонской и Запорожской областей, подконтрольной Украине.

Киевская областная администрация заявила об угрозе масштабной ракетной атаки по всей стране. Жителей попросили не покидать укрытий. Губернатор Николаевской области Виталий Ким рассказал в Telegram-канале, что на территорию Украины уже залетели ракеты.

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Начальник военной администрации Кривого Рога Днепропетровской области Александр Вилкул также заявил об угрозе ракетного удара, а позже — о появлении крылатых ракет с южного направления.

Энергетики города превентивно отключают электроэнергию. Коммунальный электротранспорт временно остановили. Кроме того, в Кривом Роге отключили часть критической инфраструктуры тепло- и водоснабжения, местные больницы перевели на генераторы.