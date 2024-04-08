Мир 08 апреля 2024, 13:36 Воздушную тревогу объявили по всей Украине Сигналы воздушной тревоги сработали во всех областях Украины РИА «Новости»

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Сирены об угрозе воздушных атак сработали во всех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Издание «РБК-Украина» со ссылкой на Воздушные силы страны сообщило, что причиной предупреждения стал взлет вооруженного ракетами «Кинжал» российского истребителя МиГ-31 К с авиабазы в Нижегородской области.

«По состоянию на 13:27 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины», — заявили военные.

Первая воздушная тревога в понедельник, 8 апреля, действовала в Киевской области, а также в ряде других регионов Украины около часа назад. Как пояснили в пресс-службе Воздушных сил, сирены сработали из-за угрозы ударов с востока и юго-востока.

Утром глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил о сбитом беспилотнике. По его словам, упавшие обломки дрона повредили линию электропередачи и оставили без света 15 населенных пунктов региона.