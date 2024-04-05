Мир 05 апреля 2024, 18:07 Воздушную тревогу объявили по всей Украине РИА «Новости»

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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Кроме того, сирены звучат на подконтрольной ВСУ части Херсонской и Запорожской областей и Донецкой Народной Республики.

Первой воздушную тревогу объявила Полтавская область. За ней последовали Днепропетровская и Харьковская области. В течение часа сирены включили и в других регионах.

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По данным Telegram-канала «Украина.ру», в Харькове и Запорожье раздались взрывы.

Взрывы в Харькове звучали и в ночь на 5 апреля. Утром они прогремели в Одесской области — пострадали объекты энергетики. Кроме того, в Харькове временно приостанавливали работу метро из-за «технического повреждения» на сетях.

Перед этим, 3 апреля, российские силы нанесли несколько точных ударов по военным объектам в Харьковской области. В частности, они атаковали Мерефянский мехзавод (где, по данным агентуры, изготавливали и хранили беспилотники) и железнодорожный состав с боеприпасами.